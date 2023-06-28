Спортсмены из Кении и Замбии примут участие в гребле на сибирских лодках в Югре

В отделе по связям с общественностью и СМИ «Юграмегаспорт» сообщили, что атлеты из нескольких африканских стран изъявили желание принять участие в соревнованиях по гребле на традиционных сибирских лодках-обласах в Ханты-Мансийском автономном округе.

«В состязаниях примут участие спортсмены из Кении и Замбии», — цитирует представителя пресс-службы «Юграмегаспорт» ТАСС.

Уточняется, что в Сибирь приедут более 200 спортсменов из 11 муниципалитетов Югры: Белоярского, Берёзовского, Сургутского, Нижневартовского, Октябрьского и Нефтеюганского районов, а также Сургута, Нижневартовска, Урая, Когалыма и Ханты-Мансийска.

Состязания на кубок губернатора Югры по гребле на сибирских лодках состоятся в деревне Шапша Ханты-Мансийского района 8 и 9 июля. Планируется участие взрослых и молодых мужчин и женщин. Возрастные категории — от 12 до 56 лет. Соревнования пройдут в рамках этнофестиваля «Югорские обласа».

Ранее президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что российские гребцы с оптимизмом ждут старта нового международного сезона.