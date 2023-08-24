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Семак: игра со «Спартаком» — всего лишь один матч, «Зенит» его уже давно забыл

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура чемпионата России по футболу над «Спартаком».
Семак: игра со «Спартаком» — всего лишь один матч, «Зенит» его уже давно забыл
  • Gettyimages.ru

«Понятно, что игры со «Спартаком» по эмоциям отличаются от других матчей, но мы уже давно забыли и готовимся к «Уралу». Нас ждёт не менее сложный соперник, мы должны только об этом и думать», — цитирует Семака сайт «Зенита».

20 августа «Спартак» уступил «Зениту». Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Семака. «Зенит» таким образом поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Денис Бояринцев считает «Зенит» фаворитом чемпионата России.

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