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Промес заявил, что ему не удался первый тайм матча с «Зенитом»

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Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес признался, что не лучшим образом провёл первый тайм матча пятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«В первом тайме я выпадал из игры, во втором тайме было лучше, особенно после выхода Бонгонда. Создавали моменты, забили с пенальти, вернулись в игру, был счёт 2:1, но потом случилось то, что случилось», — цитирует Промеса «Матч ТВ».

Голландский хавбек подчеркнул, что «всегда тяжело играть, когда пропускаешь первым».

«Когда начался новый чемпионат, все говорили, что «Спартак» хорош, но потом случилась игра с «Уралом», в этом матче мы тоже сыграли не лучшим образом», — добавил Промес.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе победителей мячи забили Вендел (33-я минута) и Матео Кассьерра (94-я). У «Спартака» автогол записал в свой актив Георгий Джикия (32-я) и отличился Александр Соболев (81-я, пенальти). 

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил беспроигрышную серию в матчах со «Спартаком» в РПЛ до 11 матчей.

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