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Миранчук — о голе в ворота «Краснодара»: просто качество, просто quality

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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался о своём голе в ворота «Краснодара» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Миранчук — о голе в ворота «Краснодара»: просто качество, просто quality
  • РИА Новости

«Самошников хорошо кидает аут. Понимал, что если где‑то какой‑то подборчик произойдёт, то буду первый на мяче.

Просто хорошо попал по мячу. Просто качество, просто quality», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

Игра в Краснодаре завершилась со счётом 1:1. В составе «быков» мяч забил Ильзат Ахметов (47-я минута). Антон Миранчук забил на 98-й минуте.

Ранее Михаил Галактионов прокомментировал итоги матча пятого тура.

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