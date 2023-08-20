Миранчук — о голе в ворота «Краснодара»: просто качество, просто quality

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался о своём голе в ворота «Краснодара» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Самошников хорошо кидает аут. Понимал, что если где‑то какой‑то подборчик произойдёт, то буду первый на мяче.

Просто хорошо попал по мячу. Просто качество, просто quality», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

Игра в Краснодаре завершилась со счётом 1:1. В составе «быков» мяч забил Ильзат Ахметов (47-я минута). Антон Миранчук забил на 98-й минуте.

Ранее Михаил Галактионов прокомментировал итоги матча пятого тура.