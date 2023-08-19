В «Карабахе» сообщили о подписании контракта с Лунёвым
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«Мы подписали контракт с Андреем Лунёвым по схеме 1 + 1. Сегодня он прошёл медкомиссию. Мы считаем, что это сотрудничество будет успешным для обеих сторон», — цитирует Аскерова Sport24.
Напомним, что «Байер» 22 мая объявил об уходе Лунёва. За два года он провёл три матча за клуб Бундеслиги, пропустив из-за травм 248 дней. В настоящее время 31-летний голкипер находится в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Лунёв интересен «Коньяспору».