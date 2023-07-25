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Sport24: голкипер Лунёв интересен «Коньяспору»

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Российский вратарь Андрей Лунёв интересен «Коньяспору».
Sport24: голкипер Лунёв интересен «Коньяспору»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Турецкий клуб готов предложить российскому вратарю годичный контракт с зарплатой около €500 тыс. за один сезон, сообщает Sport24.

«Байер» 22 мая объявил об уходе Лунёва. За два года он провёл три матча за клуб Бундеслиги, пропустив из-за травм 248 дней. В настоящее время 31-летний голкипер находится в статусе свободного агента.

Ранее главный тренер «Истанбулспора» Фатих Текке заявил, что клуб вёл переговоры с Лунёвым.

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