Sport24: голкипер Лунёв интересен «Коньяспору»

Российский вратарь Андрей Лунёв интересен «Коньяспору».

Турецкий клуб готов предложить российскому вратарю годичный контракт с зарплатой около €500 тыс. за один сезон, сообщает Sport24.

«Байер» 22 мая объявил об уходе Лунёва. За два года он провёл три матча за клуб Бундеслиги, пропустив из-за травм 248 дней. В настоящее время 31-летний голкипер находится в статусе свободного агента.

Ранее главный тренер «Истанбулспора» Фатих Текке заявил, что клуб вёл переговоры с Лунёвым.