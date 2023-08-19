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Рианчо: надеюсь, Захарян добьётся успеха в Испании

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
Рианчо: надеюсь, Захарян добьётся успеха в Испании
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Многие российские игроки приехали в Испанию после распада СССР. 90% тех, кто приехал — хорошо адаптировались и преуспели. Я надеюсь, что новые игроки, которые решат играть в чемпионате Испании, том числе Захарян, снова добьются успеха», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Сегодня россиянин пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с испанским клубом. Он уже сможет принять участие в первой тренировке.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад».

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