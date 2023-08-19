Туктамышева сообщила, что оставит прежнюю произвольную программу и обновит короткую

Чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о программе на сезон-2023/24.

«Не волнуюсь, что позже начали обкатывать программы на новый сезон. Времени на всё хватает — было бы желание. Что касается произвольной, то оставим её прежней. А короткая будет почти новой. В каком-то исполнении её уже видели, но это была не короткая программа», — приводит слова Туктамышевой «РИА Новости».

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева рассказала, что не хочет вставлять в свою программу четверные прыжки.