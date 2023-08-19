Туктамышева: не планирую вставлять в программу четверные прыжки

Чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что не хочет вставлять в свою программу четверные прыжки.

«Тройной аксель, конечно, периодически прыгаю, отрабатываю. Что касается четверного тулупа, на данный момент работаю над стабильностью и не планирую вставлять четверные в программу», — приводит слова Туктамышевой «РИА Новости».

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выступит на контрольных прокатах сборной России.