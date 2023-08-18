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Энрике включит Мбаппе в состав на матч ПСЖ с «Тулузой» в чемпионате Франции

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике включит нападающего Килиана Мбаппе в состав на матч второго тура чемпионата Франции с «Тулузой».
Энрике включит Мбаппе в состав на матч ПСЖ с «Тулузой» в чемпионате Франции
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Килиан в отличной форме, полон желания, у него правильный настрой», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Матч «Тулуза» — ПСЖ состоится 19 августа в 22:00 мск.

Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Позднее появилась информация, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом ПСЖ.

Ранее сообщалось, что «Реал» откажется от идеи трансфера Мбаппе, если он подпишет контракт с ПСЖ.

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