Энрике включит Мбаппе в состав на матч ПСЖ с «Тулузой» в чемпионате Франции
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«Килиан в отличной форме, полон желания, у него правильный настрой», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Матч «Тулуза» — ПСЖ состоится 19 августа в 22:00 мск.
Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).
Позднее появилась информация, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом ПСЖ.
Ранее сообщалось, что «Реал» откажется от идеи трансфера Мбаппе, если он подпишет контракт с ПСЖ.