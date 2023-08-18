Агент Азмуна: мы не общались с «Зенитом» в это трансферное окно

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, рассказал, что не вёл переговоров с «Зенитом» в летнее трансферное окно.

«Я знаю об интересе «Зенита» к Сердару от других людей, но мы не общались с «Зенитом» в это трансферное окно», – приводит слова Дурна «РБ Спорт».

18 августа появилась информация о том, что «Зенит» готов предложить Азмуну зарплату в размере €3 млн за сезон. Отмечалось, что представители петербургского клуба уже связались с иранским нападающим.

Нападающий перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет предложить «Байеру» за Азмуна €5 млн.