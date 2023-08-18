Агент Азмуна: мы не общались с «Зенитом» в это трансферное окно
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«Я знаю об интересе «Зенита» к Сердару от других людей, но мы не общались с «Зенитом» в это трансферное окно», – приводит слова Дурна «РБ Спорт».
18 августа появилась информация о том, что «Зенит» готов предложить Азмуну зарплату в размере €3 млн за сезон. Отмечалось, что представители петербургского клуба уже связались с иранским нападающим.
Нападающий перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет предложить «Байеру» за Азмуна €5 млн.