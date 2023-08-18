Колыванов заявил, что «Динамо» не хватает опорного игрока, который мог бы «перекусывать» чужие атаки

Известный тренер Игорь Колыванов высказался о ситуации в обороне «Динамо».

«Во-первых, где-то действительно не хватает опорника, который мог бы «перекусывать» чужие атаки. Во-вторых, мы видим элементарные помарки. То Бальбуэна отдаст пас на ногу Эдуарду Сперцяну, то Сазонов упустит за спину оппонента. Для Премьер-лиги это недопустимые оплошности. Где-то не хватает концентрации, где-то внимания. Проблемы появляются и при розыгрыше у собственных ворот, когда зачастую отдаются пасы в ноги чужим. Минимальная неаккуратность на уровне РПЛ приводит к голам. Ты должен понимать, что будешь делать с мячом, ещё до того, как его получишь. Возможно, динамовцам пока не хватает сыгранности, понимания требований наставника. Бывает такое, вмешивается и языковой барьер», — сказал тренер в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, стоит ли Марцелу Личке избрать расстановку с тремя центрбэками, чтобы отзеркалить схему соперника и перекрыть все свободные зоны на своей половине.

«В голову тренеру забраться сложно. Он будет в первую очередь выбирать оптимальный состав с учётом состояния подопечных. Но пропускать в каждой встрече не нравится ни одному специалисту. Видимо, придётся жертвовать кем-то в середине поля. В таком случае мы можем увидеть расстановку 5—4—1 с двумя активно подключающимися вперёд латералями и выдвинутым на острие Константином Тюкавиным. Это хорошее укрепление собственных тылов, но в атаке могут возникнуть сложности», — отметил он.

Ранее Колыванов заявил, что «Динамо» и ЦСКА равные по силе команды.