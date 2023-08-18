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Колыванов считает, что «Динамо» и ЦСКА — равные по силе команды

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Известный тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА.
Колыванов считает, что «Динамо» и ЦСКА — равные по силе команды
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Я бы не сказал, что и армейцы испытывают какие-то проблемы. Да, в Кубке России они неожиданно уступили «Факелу», но в РПЛ имеют аналогичную серию. И даже осечка в противостоянии с воронежцами не свидетельствует о том, что красно-синие хуже соперника. Обе команды делают ставку на острый атакующий футбол, комбинируют на чужой половине и создают много моментов. И там, и там достаточно исполнителей, умеющих своевременно врываться в штрафную. Считаю, оппоненты достойны друг друга. Подопечные Марцела Лички постепенно выходят из кризиса, хотя начали сезон неуверенно. В любом случае потенциал у них большой. То же самое можно сказать о коллективе Владимира Федотова. Нас ждёт интересная игра с градом голов», — заявил Колыванов в интервью RT.

Ранее Руслан Пименов назвал фаворитом ЦСКА в столичном дерби с «Динамо».

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