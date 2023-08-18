Семак ответил на вопрос о возвращении Азмуна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможное возвращение нападающего «Байера» Сердара Азмуна.

«Трансферная работа ведётся постоянно, и мы смотрим игроков, которые смогут усилить нашу игру и конкуренцию. Что касается Сердара, то это прекрасный футболист. А по поводу этих разговоров — у меня комментариев нет», — цитирует Семака Sport24.

18 августа появилась информация о том, что «Зенит» готов предложить Азмуну зарплату в размере €3 млн за сезон. Отмечалось, что представители петербургского клуба уже связались с иранским нападающим.

Нападающий перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет предложить «Байеру» за Азмуна €5 млн.