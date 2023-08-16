Путин предложил подумать о равных Олимпийским играм выплатах для спортсменов

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и кабмину подумать о выплатах, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры, для спортсменов, участвующих в соревнованиях высших достижений.

«Касается материального поощрения, премий, грантов и так далее, сопоставимых с тем, что мы выдавали своим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, ЧМ и так далее», — цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, что МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее американский боксёр Кевин Джонсон назвал безумием отстранение россиян от международных турниров.