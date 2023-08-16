Американский боксёр Джонсон назвал безумием отстранение россиян от международных турниров
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«Это просто безумие. Чума поразила мир. Вы не делали мне ничего плохого, я не делал ничего ужасного вам. Какая разница между нами? За что русских отвергают? Я не думаю, что это честное решение. Вы, ребята, не делали ничего плохого другим», — приводит слова Джонсона РИА Новости.
МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала нонсенсом недопуск России к международным турнирам.