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Американский боксёр Джонсон назвал безумием отстранение россиян от международных турниров

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Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Американский боксёр Джонсон назвал безумием отстранение россиян от международных турниров
  • Gettyimages.ru

«Это просто безумие. Чума поразила мир. Вы не делали мне ничего плохого, я не делал ничего ужасного вам. Какая разница между нами? За что русских отвергают? Я не думаю, что это честное решение. Вы, ребята, не делали ничего плохого другим», — приводит слова Джонсона РИА Новости.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала нонсенсом недопуск России к международным турнирам.

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