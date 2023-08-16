Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль назвала нонсенсом недопуск России к международным турнирам

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль высказала мнение относительно недопуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Это нонсенс. Это очень, очень неприятный аспект. И это то, о чём я ранее говорила: если вы хотите начать какие-то нормальные отношения, начните с технической стороны. Пусть спортсмены, пусть художники, пусть студенты работают и занимаются своим искусством, своим творчеством, своим спортом, как это и должно быть», — приводит слова Кнайсль ТАСС.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее офис президента Украины выступил против участия россиян в Олимпиаде в Париже.