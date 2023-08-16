Кержаков вспомнил, как бедное детство мотивировало его на успех в футболе

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как бедное детство смогло мотивировать его в футболе.

«Что я помню о том времени... Начало 90-х годов, перестройка, развал Советского Союза, приватизация заводов, фабрик. Город (в котором мы жили. — RT) был образован вокруг большого завода, и был момент, когда мои родители не получали зарплату по шесть — восемь месяцев. Не только они — все работники. Каждый зарабатывал, как мог. Помню, мои родители собирали клюкву и сдавали на вес. Закладывали в ломбард обручальные кольца, чтобы получить хоть какие-то деньги. Благодаря их усилиям мы с братом не ощущали, что в чём-то нуждаемся. А сейчас я понимаю, насколько это было тяжело. Но не только моя семья через это прошла. Конечно, меня это очень мотивировало к занятиям футболом, чтобы благодаря ему в том числе быть обеспеченным и ни в чём не нуждаться», — рассказал Кержаков в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, станет ли его сын футболистом.

«Всё будет зависеть от него и его желания. Я вижу, что он любит футбол. Но не все, кто любит игру, становятся профессионалами. Для меня самое главное, чтобы он вырос порядочным и хорошим человеком. Часто разговариваю с сыном о футболе, особенно после его игр и тренировок. Но не всегда ему нравится то, что я говорю. Иногда у нас очень быстро заканчивается диалог, потому что ему не очень приятно слышать критику в свой адрес. (Улыбается.) Но это жизнь, футбольная в том числе», — добавил российский специалист.

Ранее Кержаков поделился мнением о развитии чемпионата Саудовской Аравии.