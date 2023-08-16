Кержаков: вполне возможно, что чемпионат Саудовской Аравии вскоре составит конкуренцию европейцам

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поделился мнением о развитии чемпионата Саудовской Аравии.

«Станет ли успешным проект Саудовской Аравии? Сложно сравнивать то, что сейчас происходит в Саудовской Аравии, с Россией того времени. Там сейчас огромные деньги, серьёзные вложения, крупная государственная программа с большим финансированием. Туда поехали футболисты с большими именами, и не только те, кто заканчивает карьеру. Огромный интерес к чемпионату Саудовской Аравии во всём мире, и вполне возможно, что он вскоре составит конкуренцию европейцам. Футбол — это большой бизнес, и большие деньги иногда побеждают», — заявил Кержаков в интервью RT.

Ранее Кержаков поделился эмоциями от выступления за «Севилью».