Узнать больше

Кержаков: вполне возможно, что чемпионат Саудовской Аравии вскоре составит конкуренцию европейцам

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поделился мнением о развитии чемпионата Саудовской Аравии.
Кержаков: вполне возможно, что чемпионат Саудовской Аравии вскоре составит конкуренцию европейцам
  • РИА Новости

«Станет ли успешным проект Саудовской Аравии? Сложно сравнивать то, что сейчас происходит в Саудовской Аравии, с Россией того времени. Там сейчас огромные деньги, серьёзные вложения, крупная государственная программа с большим финансированием. Туда поехали футболисты с большими именами, и не только те, кто заканчивает карьеру. Огромный интерес к чемпионату Саудовской Аравии во всём мире, и вполне возможно, что он вскоре составит конкуренцию европейцам. Футбол — это большой бизнес, и большие деньги иногда побеждают», — заявил Кержаков в интервью RT.

Ранее Кержаков поделился эмоциями от выступления за «Севилью».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить