Кержаков: глядя на Месси, я понимал, что никогда не видел в своей жизни футболиста лучше него

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поделился эмоциями от выступления за «Севилью».

«Стоит заметить, что в сезоне, когда я там играл, чемпионом стал «Реал», но для меня в то время «Барселона» была намного сильнее. Первый мой матч против «Барсы» был на домашнем стадионе «Севильи» — «Рамон Санчес Писхуан». На поле вышли Роналдиньо, Это'О, Хави, Месси, Пуйоль, и к десятой или 15-й минуте матча, когда мы проигрывали 0:1, в наши ворота назначили пенальти и удалили игрока. И после этого мы выиграли 2:1, а мне удалось забить в этом матче! Это была какая-то фантастика. Конечно, Роналдиньо тогда считался лучшим игроком мира, но, глядя на Месси, я понимал, что никогда не видел в своей жизни футболиста лучше него», — заявил Кержаков в интервью RT.

Ранее Кержаков рассказал о первых впечатлениях от сербского футбола.