Кержаков: лидер сербского футбола на данный момент — «Црвена звезда»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал о первых впечатлениях от сербского футбола.

«Очевидно, что здесь есть гегемон, лидер сербского футбола на данный момент — «Црвена звезда». Она намного выше уровнем, чем все остальные команды. Есть также три-четыре очень хороших коллектива, которые в прошлом сезоне показали высокие результаты и добились права играть в еврокубках. Остальные команды, в принципе, похожи по своему уровню. Первое отличие от российского футбола, которое я заметил за короткий срок пребывания в Сербии, заключается в том, что тут одна из основных задач — подготовка молодых футболистов для дальнейшей их продажи в более статусные клубы и другие страны», — заявил Кержаков в интервью RT.

Ранее стало известно, что сербский «Спартак» потерпел первое поражение при Кержакове.