Смолов признался, что не до конца смог реализовать свой футбольный талант

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, что не смог реализовать свой игровой потенциал в полной мере.

«Это его (тренера Миодрага Божовича. — RT) мнение — со стороны виднее. Мне приятно, что он так оценил меня, но неприятно и для самого себя, что я не реализовался в полной степени. Так бывает. Я ни о чём не сожалею. Думаю, только не 40, а на 50, может, 45 процентов. (Смеётся.)», — цитирует Смолова Sport24.

В прошедшем сезоне 33-летний игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Новое соглашение с бело-голубыми действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один год.

Ранее Смолов признался, что его родители были против того, чтобы он стал профессиональным футболистом.