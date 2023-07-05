Смолов: родители до конца не хотели, чтобы я был футболистом

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов признался, что его родители были против того, чтобы он стал профессиональным футболистом.

«Было внутрисемейное противоборство. Родители не рассчитывали, что я буду профессиональным спортсменом. Они до конца не хотели, чтобы я был игроком», — рассказал Смолов в интервью Нобелю Арустамяну.

Он добавил, что отец дал ему шанс, оставив его в «Сатурне». Но родитель предупредил, что в случае неудачи сын будет учиться и поступит в МГУ.

В прошедшем сезоне 33-летний игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Новое соглашение с бело-голубыми действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один год.

Ранее Смолов поблагодарил «Динамо» после продления контракта.