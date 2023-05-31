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Смолов поблагодарил «Динамо» после продления контракта

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о продлении контракта с московским клубом.
Смолов поблагодарил «Динамо» после продления контракта
  • globallookpress.com

«Я очень рад. Спасибо клубу за доверие. В мыслях желание исправить впечатление от нынешнего сезона. Физически нормально себя чувствую. Уже полтора года вместе, стали родными мелкие ребята. Будем поддерживать, вместе постараемся приносить пользу», — цитирует Смолова сайт клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Новое соглашение действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее в «Динамо» прокомментировали продление контракта со Смоловым.

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