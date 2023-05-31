В «Динамо» прокомментировали продление контракта со Смоловым

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высказался о том, что клуб продлил контракт с нападающим Фёдором Смоловым.

«Смолов был и остаётся одним из лучших российских нападающих. Рад, что мы продолжаем сотрудничество», — цитирует Бувача пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Новое соглашение действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее Фёдор Смолов высказался о вероятности возвращения Российской премьер-лиги к системе «весна — осень».