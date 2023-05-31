В «Динамо» прокомментировали продление контракта со Смоловым
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«Смолов был и остаётся одним из лучших российских нападающих. Рад, что мы продолжаем сотрудничество», — цитирует Бувача пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне 33-летний игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Новое соглашение действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один сезон.
Ранее Фёдор Смолов высказался о вероятности возвращения Российской премьер-лиги к системе «весна — осень».