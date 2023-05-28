Смолов о системе «весна — осень» в РПЛ: не понимаю, в чём преимущество формата

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о вероятности возвращения Российской премьер-лиги (РПЛ) к системе «весна — осень».

«Не понимаю, в чём преимущество данного формата. Тот формат, который мы проводим, — это нормально. С реформой Кубка России получается, что среди недели есть матчи. Надо увеличивать количество внутренних матчей, раз нет возможности играть на международной арене», — цитирует Смолова «Спорт-Экспресс».

В мае президент РПЛ Александр Алаев заявлял, что в новом сезоне формат проведения чемпионата России может быть изменён. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ. На втором месте располагается ЦСКА (55), на третьем «Спартак» (54), на четвёртом «Ростов» (50) с матчем в запасе. «Динамо» расположилось на седьмом (45).

Ранее «Динамо» на своём поле уступило «Локомотиву» в столичном дерби в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу.