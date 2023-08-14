Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Людмила Самсонова отыграла шесть строчек и поднялась на 12-ю позицию, опередив Дарью Касаткину (13-я). Таким образом, она стала первой ракеткой России.

Следом идёт Вероника Кудерметова, занимающая 16-е место. Екатерина Александрова — 21-я, а Анастасия Потапова — 27-я.

Лидером рейтинга по-прежнему является полька Ига Свёнтек. На второй позиции находится белоруска Арина Соболенко. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула.

Ранее сообщалось, что Самсонова проиграла Пегуле в финале турнира WTA 1000 в Монреале.