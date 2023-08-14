Узнать больше

Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России

Короткая ссылка
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Людмила Самсонова отыграла шесть строчек и поднялась на 12-ю позицию, опередив Дарью Касаткину (13-я). Таким образом, она стала первой ракеткой России.

Следом идёт Вероника Кудерметова, занимающая 16-е место. Екатерина Александрова — 21-я, а Анастасия Потапова — 27-я.

Лидером рейтинга по-прежнему является полька Ига Свёнтек. На второй позиции находится белоруска Арина Соболенко. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула.

Ранее сообщалось, что Самсонова проиграла Пегуле в финале турнира WTA 1000 в Монреале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить