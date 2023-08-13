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Кузнецов: сухой режим, поэтому в сборной России и не выигрываем ничего

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов объяснил, почему сборная России перестала побеждать.
Кузнецов: сухой режим, поэтому в сборной России и не выигрываем ничего
  • AP
  • © Nick Wass

«Помню, что в Чехии всегда тартар шли кушать. На сухую? Естественно, сухой режим же. Поэтому в последние годы в сборной и не выигрываем ничего», — приводит слова Кузнецова YouTube-канал «Скользкий лёд».

31-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2014 года. На его счету 12 шайб и 43 результативные передачи в 81 матче в прошедшем сезоне.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее в WADA сообщили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную.

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