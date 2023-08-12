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В «Спартаке» опровергли информацию, что клуб готов расстаться с Зобниным

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что руководство клуба выставило полузащитника Романа Зобнина на трансфер.
В «Спартаке» опровергли информацию, что клуб готов расстаться с Зобниным
  • РИА Новости

«Зобнин — один из лидеров «Спартака». Клуб на него рассчитывает и полностью ему доверяет. Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности», — заявил Зеленов.

Зобнин в 227 матчах за красно-белых забил 16 мячей и сделал 18 результативных передач. В составе «Спартака» 29-летний футболист выиграл чемпионат и Кубок России.

Ранее Зухаир Эссикал, агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонда, объяснил, почему футболист принял решение перейти в российский клуб.

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