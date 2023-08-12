«РБ Спорт»: «Спартак» выставил Зобнина на трансфер

Руководство московского «Спартака» приняло решение прекратить рабочие отношения с полузащитником Романом Зобниным.

«Спартак» выставил Зобнина на трансфер. Услуги полузащитника были предложены нескольким клубам, сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что 29-летний футболист может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.

Зобнин в 227 матчах за красно-белых забил 16 мячей и сделал 18 результативных передач. В составе «Спартака» он выиграл чемпионат и Кубок России.

Ранее Зухаир Эссикал, агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонда, объяснил, почему футболист принял решение перейти в российский клуб.