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Уткин — о реакции комментаторов на критику: хорошо, что задело

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Журналист Василий Уткин высказался о реакции комментаторов матча второго тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и петербургским «Зенитом».

«Очень хорошо, что задело. Много всего сказано. Я хотел бы, чтобы читали, может, даже минусовали. Но если это так, то что же плохого? Да, суперавторитетный, терпите, обтекайте. Мне всегда нравилось отмечать нюансы и особенно идиотизмы в разных работах, в том числе своих, поэтому я с удовольствием продолжу этим заниматься», — заявил Уткин в своём YouTube-канале.

30 июля Уткин обрушился с критикой на качество работы комментаторов матча второго тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и петербургским «Зенитом». Он заявил, что «репортаж о матче не просто плох, иногда плохое зажигает; это серость. Серость штанов пожарника. Тотальная лажа. На всех уровнях».

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:1. Гол Николая Комличенко с пенальти на 90-й минуте спас «Ростов» от поражения.

Ранее Уткин отреагировал на оговорку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

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