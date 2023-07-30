Уткин раскритиковал работу комментаторов на матче «Ростов» — «Зенит»

Журналист Василий Уткин обрушился с критикой на качество работы комментаторов матча второго тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и петербургским «Зенитом».

«Репортаж о матче «Ростов» — «Зенит» не просто плох, иногда плохое зажигает; это серость. Серость штанов пожарника. Тотальная лажа. На всех уровнях. На матче тура», — написал в своём Telegram-канале Уткин.

По его мнению, в концовке первого тайма грубейшую ошибку совершил Хорен Байрамян, после чего «Зенит» открыл счёт.

«Не было сказано ничего. Комментатор реальной школы как минимум попросил бы показать более длинный повтор», — добавил Уткин.

На матче работали Михаил Моссаковский и Александр Неценко.

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:1. Гол Николая Комличенко с пенальти на 90-й минуте спас «Ростов» от поражения. В составе сине-бело-голубых отличился Матео Кассьерра (43-я). Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после окончания матча получил красную карточку.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что сильно разочарован исходом матча второго тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».