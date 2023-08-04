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Уткин после оговорки Загитовой сравнил её с ребёнком

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Ведущий Василий Уткин отреагировал на оговорку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Уткин после оговорки Загитовой сравнил её с ребёнком
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Слово «безызбежно» показывает лишь то, что она на самом деле ребёнок. Новые слова чаще всего придумывают дети. А вот почему она не взрослеет, ведь последствия этого могут быть как анекдотическими, так и драматическими…» — написал Уткин в Telegram-канале.

Напомним, что фигуристка в разговоре с журналистами заявила: «Ну конечно. Это безызбе… кхм… безызбежно».

Помимо Олимпийских игр, Загитова выиграла чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года она приостановила спортивную карьеру.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что не понимает, почему журналисты делают акцент на оговорках Алины Загитовой.

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