Уткин после оговорки Загитовой сравнил её с ребёнком

Ведущий Василий Уткин отреагировал на оговорку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Слово «безызбежно» показывает лишь то, что она на самом деле ребёнок. Новые слова чаще всего придумывают дети. А вот почему она не взрослеет, ведь последствия этого могут быть как анекдотическими, так и драматическими…» — написал Уткин в Telegram-канале.

Напомним, что фигуристка в разговоре с журналистами заявила: «Ну конечно. Это безызбе… кхм… безызбежно».

Помимо Олимпийских игр, Загитова выиграла чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года она приостановила спортивную карьеру.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что не понимает, почему журналисты делают акцент на оговорках Алины Загитовой.