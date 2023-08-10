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Хачатрян: «Вердер» может арендовать защитника «Локомотива» Тикнизяна

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Бременский «Вердер» рассматривает возможность аренды защитника московского «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна.
Хачатрян: «Вердер» может арендовать защитника «Локомотива» Тикнизяна
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kireev/NurPhoto

Как сообщает армянский журналист Грач Хачатрян в Twitter, бременский клуб не готов платить запрашиваемую железнодорожниками сумму за трансфер 24-летнего армянина.

По информации источника, «Вердер» также интересуется сенегальским защитником «Милана» Фоде Балло-Туре.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил четыре мяча в пяти матчах за красно-зелёных во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры с «Вердером» по Тикнизяну.

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