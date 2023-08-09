Церемония прощания с футболистом Мандрыкиным пройдёт в четверг на стадионе ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что церемония прощания с бывшим вратарём столичного клуба и сборной России по футболу Вениамином Мандрыкиным пройдёт на стадионе армейцев.

«Церемония прощания с Мандрыкиным пройдёт 10 августа в 10:30 на стадионе», — цитирует Брейдо РИА Новости.

Мандрыкину 30 августа исполнилось бы 42 года. В коллекции вратаря четыре победы в Кубке России и три в чемпионате страны. Также он выиграл Кубок УЕФА.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник. Сестра Мандрыкина 6 августа сообщила, что экс-голкипер ЦСКА скончался от инфаркта.

Ранее Жанна Мандрыкина, сестра футболиста, рассказала, где похоронят его 10 августа.