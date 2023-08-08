Бывшего голкипера ЦСКА Мандрыкина похоронят на Химкинском кладбище

Жанна Мандрыкина, сестра бывшего голкипера вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, рассказала, где похоронят её брата 10 августа.

«Похороны пройдут в четверг на Химкинском кладбище», — цитирует Жанну ТАСС.

Мандрыкину 30 августа исполнилось бы 42 года. В коллекции вратаря четыре победы в Кубке России и три в чемпионате страны. Также он выиграл Кубок УЕФА.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник. Сестра Мандрыкина 6 августа сообщила, что экс-голкипер ЦСКА скончался от инфаркта.

Армейская команда планирует начать матч групповой стадии Пути РПЛ с воронежским «Факелом» с минуты молчания в память о футболисте.

Ранее ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина.