Британского футбольного комментатора обвинили в неуважении к гимну Франции

Британский комментатор Джонатан Пирс, работающий на женском чемпионате мира по футболу, подвергся критике за неуважение к гимну Франции.

Во время исполнения гимна французской команды перед началом матча со сборной Марокко комментатор продолжал общаться со своим коллегой по поводу технических моментов трансляции.

Пользователи социальных сетей обвинили Пирса в неуважении к гимну Франции.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу французской сборной.

Ранее Джо Байден выступил с заявлением после того, как национальная команда вылетела с женского чемпионата мира по футболу на стадии 1/8 финала.