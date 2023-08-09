Британского футбольного комментатора обвинили в неуважении к гимну Франции
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Во время исполнения гимна французской команды перед началом матча со сборной Марокко комментатор продолжал общаться со своим коллегой по поводу технических моментов трансляции.
Пользователи социальных сетей обвинили Пирса в неуважении к гимну Франции.
Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу французской сборной.
Ранее Джо Байден выступил с заявлением после того, как национальная команда вылетела с женского чемпионата мира по футболу на стадии 1/8 финала.