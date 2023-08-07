Байден — о женской сборной США, провалившей ЧМ-2023: заставили страну гордиться

Президент США Джо Байден выступил с заявлением после того, как национальная команда вылетела с женского чемпионата мира по футболу на стадии 1/8 финала.

«Вы заставили свою страну гордиться. Поздравляю с невероятным выступлением на турнире. Эта команда особенная, и я с нетерпением жду, когда вы продолжите вдохновлять американцев своим упорством и решимостью — на поле и за его пределами», — говорится в сообщении главы Белого дома.

Напомним, что команда США показала худший результат в своей истории, вылетев в первом раунде плей-офф. До это они четырежды выиграли мировое первенство.

Ранее сообщалось, что Австралия хочет провести чемпионат мира по футболу в 2034 году.