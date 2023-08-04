Австралия хочет провести чемпионат мира по футболу в 2034 году
«Австралия рассматривает успех женского чемпионата мира по футболу как ступеньку к участию в других турнирах. Мы собираемся обратить внимание на чемпионат мира 2034 года среди мужчин и клубный чемпионат мира 2029 года», — приводит слова Джонсона AFP.
Гендиректор федерации привёл пример Канады, которая принимала мировое первенство среди женщин в 2015 году и собирается провести мужской чемпионат мира 2026 года вместе с США и Мексикой.
В настоящее время в Австралии и Новой Зеландии проходит женский чемпионат мира по футболу. В 2032 году в австралийском Брисбене пройдут летние Олимпийские игры.
Ранее сообщалось, что Украина вернулась в заявку Испании, Марокко и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.