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Австралия хочет провести чемпионат мира по футболу в 2034 году

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Генеральный директор Футбольной федерации Австралии Джеймс Джонсон заявил, что страна заинтересована в проведении чемпионата мира по футболу в 2034 году.

«Австралия рассматривает успех женского чемпионата мира по футболу как ступеньку к участию в других турнирах. Мы собираемся обратить внимание на чемпионат мира 2034 года среди мужчин и клубный чемпионат мира 2029 года», — приводит слова Джонсона AFP.

Гендиректор федерации привёл пример Канады, которая принимала мировое первенство среди женщин в 2015 году и собирается провести мужской чемпионат мира 2026 года вместе с США и Мексикой.

В настоящее время в Австралии и Новой Зеландии проходит женский чемпионат мира по футболу. В 2032 году в австралийском Брисбене пройдут летние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Украина вернулась в заявку Испании, Марокко и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

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