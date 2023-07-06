L'Équipe: Украина вернулась в заявку Испании, Марокко и Португалии на проведение ЧМ-2030
- Gettyimages.ru
Как сообщает L'Équipe, в совместной заявке делается упор на экологическую и человеческую устойчивость.
Таким образом, если заявка четырёх стран выиграет, чемпионат мира впервые в истории пройдёт на двух разных континентах.
Также совместную заявку на проведение мундиаля сделали Аргентина, Парагвай, Саудовская Аравия, Уругвай и Чили.
5 октября 2022 года стало известно, что Королевская футбольная федерация Испании и Португальская футбольная федерация включили Украинскую футбольную ассоциацию в совместную заявку на проведение мирового первенства в 2030 году.
10 марта портал The Athletic сообщил, что Марокко заменит Украину в заявке на проведение турнира 2030 года. 14-го числа марокканцы приняли решение присоединиться к заявке Испании и Португалии.
Хозяин чемпионата мира должен определиться в сентябре 2024 года.
Ранее Украинская ассоциация футбола призвала исключить Российский футбольный союз из Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.