L'Équipe: Украина вернулась в заявку Испании, Марокко и Португалии на проведение ЧМ-2030

Украина присоединилась к заявке Испании, Марокко и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Как сообщает L'Équipe, в совместной заявке делается упор на экологическую и человеческую устойчивость.

Таким образом, если заявка четырёх стран выиграет, чемпионат мира впервые в истории пройдёт на двух разных континентах.

Также совместную заявку на проведение мундиаля сделали Аргентина, Парагвай, Саудовская Аравия, Уругвай и Чили.

5 октября 2022 года стало известно, что Королевская футбольная федерация Испании и Португальская футбольная федерация включили Украинскую футбольную ассоциацию в совместную заявку на проведение мирового первенства в 2030 году.

10 марта портал The Athletic сообщил, что Марокко заменит Украину в заявке на проведение турнира 2030 года. 14-го числа марокканцы приняли решение присоединиться к заявке Испании и Португалии.

Хозяин чемпионата мира должен определиться в сентябре 2024 года.

Ранее Украинская ассоциация футбола призвала исключить Российский футбольный союз из Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.