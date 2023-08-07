Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) не допустила российских атлетов до чемпионата мира в нейтральном статусе.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В заявлении отмечается, что исполком IWF утвердил список нейтральных спортсменов из 12 белорусских тяжелоатлетов.

Турнир пройдет с 4 по 17 сентября в Саудовской Аравии.

IWF на исполкоме 12 мая приняла решение допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что IWF потребовала от российских тяжелоатлетов письменного отказа от поддержки СВО.