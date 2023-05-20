IWF потребовала от российских тяжелоатлетов письменного отказа от поддержки СВО

Стали известны условия, при которых Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) готова будет допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под своей эгидой.

«Я обязуюсь и впредь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки спецоперации и немедленно и добровольно уведомлю о любых соответствующих изменениях в моей деятельности, которые произойдут после даты этого заявления», — цитирует РИА Новости пятый пункт декларации IWF, которую предлагается подписать российским и белорусским тяжелоатлетам.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

IWF на исполкоме 12 мая приняла решение допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российские тяжелоатлеты пропустят в Гаване этап отбора на Олимпиаду-2024.