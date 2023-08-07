Узнать больше

МОК ответил на запрос Южной Кореи по допинг-пробе фигуристки Сотниковой на Олимпиаде-2014

Короткая ссылка
Представитель Спортивного олимпийского комитета Южной Кореи сделал заявление о запросе в Международный олимпийский комитет (МОК) по допинг-пробе российской фигуристки Аделины Сотниковой на Олимпиаде-2014.
МОК ответил на запрос Южной Кореи по допинг-пробе фигуристки Сотниковой на Олимпиаде-2014
  • РИА Новости

«МОК заявил, что допинг‑проба А. Сотниковой в 2014 году была отрицательной и что в ходе расширенного тестирования российских спортсменов в 2017 году нарушений антидопинговых правил со стороны Сотниковой выявлено не было», — передаёт слова представителя НОК Южной Кореи агентство «Рёнхап».

В заявлении также отмечается, что из-за отрицательной допинг-пробы Спортивному олимпийскому комитету Южной Кореи будет сложно подать жалобу.

5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был состояться суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой ничего не обнаружили.

11 июля стало известно, что Олимпийский комитет Республики Корея (KSOC) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой расследовать дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой после её слов о положительной допинг-пробе в 2014 году.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что слова Сотниковой о допинге были неосторожны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить