МОК ответил на запрос Южной Кореи по допинг-пробе фигуристки Сотниковой на Олимпиаде-2014

Представитель Спортивного олимпийского комитета Южной Кореи сделал заявление о запросе в Международный олимпийский комитет (МОК) по допинг-пробе российской фигуристки Аделины Сотниковой на Олимпиаде-2014.

«МОК заявил, что допинг‑проба А. Сотниковой в 2014 году была отрицательной и что в ходе расширенного тестирования российских спортсменов в 2017 году нарушений антидопинговых правил со стороны Сотниковой выявлено не было», — передаёт слова представителя НОК Южной Кореи агентство «Рёнхап».

В заявлении также отмечается, что из-за отрицательной допинг-пробы Спортивному олимпийскому комитету Южной Кореи будет сложно подать жалобу.

5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был состояться суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой ничего не обнаружили.

11 июля стало известно, что Олимпийский комитет Республики Корея (KSOC) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой расследовать дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой после её слов о положительной допинг-пробе в 2014 году.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что слова Сотниковой о допинге были неосторожны.