Тарасова считает, что слова Сотниковой о допинге были неосторожны

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что слова олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой о допинге были неосторожны.

«Ситуация сложная, но Аделина — чистая девочка. Видимо, она как-то неосторожно высказалась. Я не знаю, как может развиваться ситуация дальше. Но она чистая олимпийская чемпионка, замечательный человек, прекрасная женщина и мать», — цитирует Тарасову РИА Новости.

5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был состояться суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой ничего не обнаружили.

11 июля стало известно, что Олимпийский комитет Республики Корея (KSOC) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой расследовать дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой после её слов о положительной допинг-пробе в 2014 году.

Ранее Сотникова заявила, что её слова о положительной допинг-пробе были искажены.