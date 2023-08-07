Отец Пруцева заявил, что к игроку обращались российские клубы, но он хочет играть в Европе
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«Предложения из России были, но Егор не хочет останавливаться на половине пути. Он только сезон провёл в «Црвене». В разговоре со мной он говорил, что хочет играть в Европе, это его давняя мечта», — цитирует отца Пруцева РИА Новости.
В конце мая 20-летний игрок получил сербское гражданство. На его счету два матча за молодёжную сборную России. Контракт Пруцева с ФК «Црвена звезда» действует до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, как Игорь Пруцев отреагировал на информацию о том, что его сын отказался выступать за сборную Сербии U-21.