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Отец Пруцева заявил, что к игроку обращались российские клубы, но он хочет играть в Европе

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Игорь Пруцев, отец российского полузащитника «Црвена звезда» Егора Пруцева, заявил, что его сын получал предложения от российских клубов, но он хочет выступать в Европе.
Отец Пруцева заявил, что к игроку обращались российские клубы, но он хочет играть в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © Newspix

«Предложения из России были, но Егор не хочет останавливаться на половине пути. Он только сезон провёл в «Црвене». В разговоре со мной он говорил, что хочет играть в Европе, это его давняя мечта», — цитирует отца Пруцева РИА Новости

В конце мая 20-летний игрок получил сербское гражданство. На его счету два матча за молодёжную сборную России. Контракт Пруцева с ФК «Црвена звезда» действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, как Игорь Пруцев отреагировал на информацию о том, что его сын отказался выступать за сборную Сербии U-21.

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