Отец Пруцева заявил, что футболисту не предлагали выступать за молодёжную сборную Сербии
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«Мы не знаем, кто кому предлагал. Как можно отказаться, когда даже предложения нет? Не знаю, откуда эти слухи. С сыном разговаривал, он сказал, что ему никто не звонил и ничего не предлагал», — цитирует Пруцева-старшего Metaratings.
В конце мая 20-летний игрок получил сербское гражданство. На его счету два матча за молодёжную сборную России. Контракт Пруцева с ФК «Црвена звезда» действует до лета 2026 года.
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