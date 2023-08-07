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Отец Пруцева заявил, что футболисту не предлагали выступать за молодёжную сборную Сербии

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Игорь Пруцев, отец российского полузащитника ФК «Црвена Звезда» Егора Пруцева, отреагировал на информацию о том, что его сын отказался выступать за сборную Сербии U-21.
Отец Пруцева заявил, что футболисту не предлагали выступать за молодёжную сборную Сербии
  • Legion-Media
  • © Newspix

«Мы не знаем, кто кому предлагал. Как можно отказаться, когда даже предложения нет? Не знаю, откуда эти слухи. С сыном разговаривал, он сказал, что ему никто не звонил и ничего не предлагал», — цитирует Пруцева-старшего Metaratings.

В конце мая 20-летний игрок получил сербское гражданство. На его счету два матча за молодёжную сборную России. Контракт Пруцева с ФК «Црвена звезда» действует до лета 2026 года.

Ранее сербский защитник Страхиня Эракович объяснил, почему перешёл в «Зенит», а не в «Спартак».

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