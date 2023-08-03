Эракович перешёл в «Зенит», поскольку считает это шагом вперёд в своей карьере

Сербский защитник Страхиня Эракович объяснил, почему перешёл в петербургский «Зенит», а не московский «Спартак».

«Да, конечно, такая дружба между «Спартаком» и «Црвена звезда» есть, но я с уважением отношусь к любому клубу в России. Знаете, одно дело личные отношения, другое — моя карьера, поэтому с точки зрения карьеры я в первую очередь ориентировался на «Зенит», — цитирует Эраковича «Спорт-Экспресс».

«Зенит» 23 июля объявил о переходе Эраковича. Контракт рассчитан до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Немногим ранее сообщалось, что «Спартак» и «Црвена звезда» договорились о трансфере серба.

22-летний игрок в сезоне-2022/23 в 47 матчах во всех турнирах отметился двумя результативными передачами.

Ранее бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением относительно шансов конкурентов петербургского «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России сезона-2023/24.