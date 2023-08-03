Узнать больше

Гранат считает «Зенит» главным фаворитом сезона-2023/24

Короткая ссылка
Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением относительно шансов конкурентов петербургского «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России сезона-2023/24.
Гранат считает «Зенит» главным фаворитом сезона-2023/24
  • РИА Новости

«Зенит» дома является фаворитом против любого соперника. В последние сезоны на матчи с конкурентами они основательно настраиваются, выкладываются на все 100%. Не думаю, что ничья в Ростове станет дополнительным мотивирующим фактором. С уходом некоторых игроков игра сине-бело-голубых некоторым образом изменилась — сейчас не такая слаженная. Центр будет намного сильнее, если Вендел будет играть за петербуржцев. С уходом Малкома шансы конкурентов повысились, но я всё ещё считаю, что «Зенит» остаётся главным фаворитом сезона», — заявил Гранат RT.

Ранее Гранат выразил надежду, что руководство «Динамо» доверяет Марцелу Личке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить