Узнать больше

Федотов: Мухин хорошо работает на тренировках и реализует себя на поле

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов считает, что полузащитник Максим Мухин начал заметно прогрессировать в последнее время.

«Сейчас он играет выше, ближе к атаке. И забивать — прямая обязанность инсайда. Максим хорошо работает и реализует себя на поле», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

По словам тренера, ему приходится делать ротацию футболистов с использованием молодых воспитанников ЦСКА.

«Наши мальчики пытаются разгрузить основу, но этого мало, нужны новички. С начала года это 37-я игра. И нам нужна свежая кровь», — добавил Федотов.

21-летний хавбек впервые оформил дубль в матче Российской премьер-лиги (РПЛ): Мухин дважды отличился в игре с «Локомотивом».

Примечательно, что в предыдущих 55 матчах РПЛ он забил лишь один мяч.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-синих.

Ранее сообщалось, что Федор Чалов возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить