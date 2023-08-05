Федотов: Мухин хорошо работает на тренировках и реализует себя на поле

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов считает, что полузащитник Максим Мухин начал заметно прогрессировать в последнее время.

«Сейчас он играет выше, ближе к атаке. И забивать — прямая обязанность инсайда. Максим хорошо работает и реализует себя на поле», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

По словам тренера, ему приходится делать ротацию футболистов с использованием молодых воспитанников ЦСКА.

«Наши мальчики пытаются разгрузить основу, но этого мало, нужны новички. С начала года это 37-я игра. И нам нужна свежая кровь», — добавил Федотов.

21-летний хавбек впервые оформил дубль в матче Российской премьер-лиги (РПЛ): Мухин дважды отличился в игре с «Локомотивом».

Примечательно, что в предыдущих 55 матчах РПЛ он забил лишь один мяч.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-синих.

Ранее сообщалось, что Федор Чалов возглавил гонку бомбардиров РПЛ.