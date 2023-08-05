Чалов возглавил гонку бомбардиров РПЛ

Нападающий московского ЦСКА возглавил гонку бомбардиров чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

Форвард армейской команды отличился в матче третьего тура со столичным «Локомотивом», реализовав 11-метровый. Чалов записал на свой счёт четвёртый гол в текущем сезоне и вышел на первое место в списке снайперов.

Первые три мяча форвард забил грозненскому «Ахмату» в игре второго тура также с пенальти.

Счёт в матче на стадионе «ВЭБ Арена» — 4:1 в пользу армейцев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА за две минуты забил два мяча «Локомотиву» в матче третьего тура РПЛ.