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Чалов возглавил гонку бомбардиров РПЛ

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Нападающий московского ЦСКА возглавил гонку бомбардиров чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
Чалов возглавил гонку бомбардиров РПЛ
  • РИА Новости

Форвард армейской команды отличился в матче третьего тура со столичным «Локомотивом», реализовав 11-метровый. Чалов записал на свой счёт четвёртый гол в текущем сезоне и вышел на первое место в списке снайперов.

Первые три мяча форвард забил грозненскому «Ахмату» в игре второго тура также с пенальти.

Счёт в матче на стадионе «ВЭБ Арена» — 4:1 в пользу армейцев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА за две минуты забил два мяча «Локомотиву» в матче третьего тура РПЛ.

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